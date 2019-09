Audiência pública detalha revitalização de novo trecho da orla do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre realizou uma audiência pública nessa terça-feira (10) para tirar dúvidas sobre a revitalização do trecho 2 da orla do Guaíba . Depois que o trecho 1 ficou pronto e o 3 está com licitação em andamento, a administração municipal busca agora revitalizar o novo trecho para completar o espaço entre a Usina do Gasômetro e o Parque Gigante. A área possui 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, mais faixa de água, entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. Uma imagem ilustrativa (foto) foi apresentada para detalhar o projeto, que inclui uma roda gigante na beira do Guaíba. A empresa que obtiver a concessão deve ser conhecida em outubro, quando a prefeitura planeja publicar o edital.