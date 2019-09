Apple lança novo iPhone, que terá várias cores e versão com três câmeras

A Apple anunciou nesta terça-feira (10) a nova geração do iPhone. O aparelho, batizado de iPhone 11, foi detalhado em evento anual realizado na sede da gigante da tecnologia, em Cupertino, na Califórnia (EUA). O smartphone ainda virá nas variações "turbinadas" Pro e Pro Max. A versão mais simples do celular vem com duas câmeras Ultra Wide - tecnologia que se popularizou no mundo dos smartphones -, e a chegada do Modo Noturno, ideal para fotos à noite, além de diversas opções de cores. Além disso, conta com processadores A13 Bionic, considerados os mais rápidos do mercado. No Brasil, aparelho deverá custar cerca de R$ 3 mil, ainda sem considera os impostos, segundo o preço tabelado pela empresa. A versão mais cara - o Pro Max - traz tela de 6,5 polegadas, cinco horas a mais de autonomia de bateria em relação ao seu antecessor e três câmeras traseiras: angular (12 megapixels e f/1.8), grande angular (12 MP e f/2.4) e teleobjetiva (12 MP e f/2.0) - que deverá custar a partir de R$ 4,5 mil reais, em valor ainda sem impostos.