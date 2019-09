Apesar da chuva, Acampamento Farroupilha inicia atividades com grande público

Com a expectativa de receber mais de um milhão de visitantes até 22 de setembro, o Acampamento Farroupilha iniciou as atividades no final de semana com forte movimento, apesar da forte chuva que atingiu a Capital. Mesmo em meio ao barro, o público, em grande parte pilchado, não deixou de passear pelo Parque da Harmonia. A edição deste tem como tema a "Vida e Obra de Paixão Côrtes", famoso folclorista gaúcho que faleceu em agosto do ano passado. O acampamento traz uma extensa programação, com rodeios, competições de laço, rédeas e gineteadas. A desmontagem das estruturas do parque está prevista para 23 a 30 deste mês.