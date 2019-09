Expointer 2019 registra maior número de visitantes desde 2015

A Expointer de 2019 se consagra por superar alguns números que vinham mais fracos nos anos recentes. No público, os 416 mil visitantes deste ano significam maior fluxo desde 2015, quando 545,9 mil pessoas foram ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O número foi 12,5% maior que em 2018, quando 370 mil pessoas visitaram a feira. Este ano o clima certamente pesou. Dos nove dias de evento, apenas um dia teve chuva, no sábado (31), penúltimo dia de exposição. Nesse domingo (1), com sol e temperatura agradável, o público voltou com tudo ao parque, somando mais de 73 mil pessoas que lotaram passeios para ver animais, últimas atividades como provas com cães e também, claro, comer um churrasco e fazer comprinhas no Pavilhão da Agricultura Familiar, que teve o maior crescimento nos negócios, com receita de R$ 4,54 milhões, alta de 13,51% frente a 2018. No total de vendas, a edição fechou com a cifra de R$ 2,66 bilhões, 17,37% superior à edição anterior e só não foi maior que 2014, com vendas de R$ 2,729 bilhões.