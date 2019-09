Bancos argentinos amanhecem com filas após medida que restringe câmbio

Os principais bancos da capital argentina Buenos Aires amanheceram com grandes filas nesta segunda-feira (2). O motivo é a medida anunciada neste domingo pelo governo, que impõe novos controles de câmbio . O objetivo é tentar controlar a desvalorização da moeda local, que registra queda acentuada após uma semana de incerteza financeira. O país limitou a compra de dólares por pessoas físicas e ordenou que as empresas estrangeiras liquidem no mercado local as divisas obtidas em transações externas, em meio a uma série de medidas válidas até 31 de dezembro. Cada pessoa física poderá comprar no máximo 10 mil dólares por mês.