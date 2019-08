Ativista ambiental de 16 anos cruza o Atlântico em veleiro sustentável

Após duas semanas navegando pelo Oceano Atlântico, a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, chegou aos Estados Unidos na última quarta-feira (28) para participar de uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU). Por se recusar a viajar de avião, devido às emissões de carbono, a jovem fez a viagem a bordo de um "veleiro sustentável", que partiu de Plymouth, no Reino Unido, até a cidade de Nova Iorque. A embarcação utilizada pertence ao filho da princesa Caroline de Mônaco, Pierre Casiraghi, e conta com painéis solares e turbinas que produzem eletricidade. Em agosto de 2018, Greta ficou conhecida por protestar contra a falta de ações dos governantes suecos para conter as mudanças climáticas, começando um movimento de greve escolar que ficou conhecido no mundo inteiro. Às sextas-feiras, a jovem faltava à aula para protestar pelo clima em frente ao parlamento da Suécia, o que originou o movimento ''sextas-feiras para o futuro''.