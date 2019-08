Startup paulista vai representar o Brasil em Viena com projeto de acesso às energias renováveis

A startup paulista ClubeWatt representará o Brasil na etapa mundial do prêmio World Summit Award, que vai acontecer em Viena, na Áustria. Eles foram vencedores da etapa nacional na quarta-feira (28), em São Paulo. O prêmio é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. A premiação acontece em mais de 170 países do mundo, sendo cada um deles responsável por indicar as melhores startups em conteúdo digital desenvolvidas em seu território. O ClubeWatt tem a proposta de democratizar o acesso às energias renováveis e com menor impacto ambiental. Quem se associar - tanto pessoa física quanto jurídica -, pode ter acesso à energias renováveis sem precisar instalar qualquer equipamento no imóvel ou terreno. O processo é feito digitalmente e a energia é injetada na rede da distribuidora local.