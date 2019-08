Grevistas da Procergs seguem com piquete em frente à sede, em Porto Alegre

Em greve desde quarta-feira (28), os funcionários da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) realizaram piquete em frente à sede da empresa, no Centro Histórico do Porto Alegre, nesta quinta-feira (29). Os trabalhadores decidiram pela paralisação por não aceitar a proposta do governo gaúcho, que não previa reajuste dos salários. Com data indeterminada para o fim da greve, a categoria já havia entrado com uma proposta em junho, quando começou a campanha salarial, mas segue sem acordo ou previsão de uma próxima reunião para discutir a pauta. A Procergs é responsável por desenvolver sistemas e manter sites e serviços online de secretarias e de órgãos estaduais, como o Tudo Fácil, Detran, Polícia Civil e Brigada Militar, além do agendamento de consultas pelo SUS.