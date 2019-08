Doria testa óculos de realidade virtual em evento do varejo em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou da abertura da solenidade da 5ª edição do Latam Retail Show, em São Paulo. Entre os dias 27 e 29 de agosto, o congresso, que tem como tema "A transformação virtuosa do mercado e consumo: última chamada", abordará as transformações digitais, tecnológicas, comportamentais e econômicas pelas quais o mercado e a forma de consumir estão passando. Durante o evento, o governador experimentou os óculos de realidade virtual (VR) em uma das amostras que o evento oferece ao público.