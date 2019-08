Embaixada do Brasil em Londres recebe protestos em prol da Amazônia

Centenas de pessoas se reuniram, nesta sexta-feira (23), em frente à Embaixada do Brasil em Londres,no Reino Unido, para protestar contra as queimadas na Floresta Amazônica. O ato reuniu 300 pessoas na capital inglesa e foi convocado pela organização Extinction Rebellion, movimento que utiliza a resistência não violenta para para lutar contra as mudanças climáticas. Além de Londres, as cidades de Paris (França), Madri e Barcelona (Espanha), Dublin (Irlanda), Nápoles (Itália), Amsterdã (Holanda) e Mumbai (Índia) tiveram atos em prol da Floresta Amazônica. Nos próximos dias, diversas cidades brasileiras terão protestos contra a destruição da floresta. O governo do Reino Unido declarou-se "profundamente preocupado" com o aumento das queimadas, enquanto a Finlândia, na presidência rotativa da União Europeia, pediu que o bloco europeu estude a possibilidade de proibir a compra de carne bovina do Brasil, devido aos incêndios que atingem a Amazônia.