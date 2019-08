Thiago Lacerda, Murilo Rosa e Fernando Pinto são nomeados embaixadores do Cinema Gaúcho

Os atores Fernando Alves Pinto, Thiago Lacerda e Murilo Rosa foram nomeados embaixadores do Cinema Gaúcho (foto). O Instituto Estadual de Cinema da Secretaria de Estado da Cultura (Iecine) e o Museu do Festival de Cinema de Gramado divulgaram a escolha nesta quinta-feira (22), no 47º Festival de Cinema de Gramado. Pinto está em dois longas no Festival - Legalidade e Vou nadar até você, e fez parte de Anahy de las missiones (1997). Já Lacerda é do júri oficial desta edição e Murilo Rosa é um dos protagonistas de A cabeça de Gumercindo Saraiva (2018). “Esses três rapazes são operários do cinema brasileiro”, disse o cineasta Zeca Brito, diretor do Iecine. No ato, foi lida a carta em defesa da Ancine, redigida no Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, com presença do Rio Grande do Sul, nessa quarta (21), no Rio, onde m manifesto apoiou Henrique Pires, que se demitiu do cargo de secretário especial de Cultura por não compactuar com a volta da censura.