Burger King abrirá nova unidade em Porto Alegre

Porto Alegre vai ganhar uma nova unidade da rede de fast-food Burger King em breve. A filial, que deve ser a 22ª da Capital, está sendo erguida em um terreno na região do bairro Passo das Pedras, próximo ao Shopping Iguatemi, zona leste da cidade. As obras estão aceleradas na região da avenida Nilo Peçanha, logo após o Colégio Anchieta (foto). Logo abaixo, existe um McDonalds, mostrando que a rivalidade entre as redes faz parte da briga por mercado. A nova unidade terá dois andares, oferecendo uma estrutura com serviço de drive thru aos clientes. Ainda não há data para a inauguração do estabelecimento, segundo a assessoria da rede que confirmou a abertura da nova loja. Ao todo, a gigante norte-americana soma 36 filiais no Rio Grande do Sul, sendo 21 em Porto Alegre e Região Metropolitana. A marca foca a expansão da Região Sul do País e deve ter mais operações no interior do Estado.