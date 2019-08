Campanha do Agasalho encerra com a maior marca de arrecadações em Porto Alegre

A Campanha do Agasalho chegou ao fim nessa terça-feira (20) para os porto-alegrenses. Em cerimônia realizada em frente ao Paço Municipal, com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior (foto), os resultados da edição deste ano foram exibidos. Ao todo, foram doados 341 mil peças de roupa, o que representa, segundo a prefeitura, a maior marca de arrecadações da história da capital gaúcha. Ano passado, a Campanha recebeu o total foi de 255 mil agasalhos. Mesmo com o término da campanha, as pessoas ainda podem fazer a entrega de donativos.