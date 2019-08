Dia que virou noite em São Paulo lidera trend topics e suscita teorias

O céu escuro quando ainda era começo da tarde surpreendeu os moradores de São Paulo e de todo o País. Segundo institutos de meteorologia, a ''noite'', nessa segunda-feira (19), quando ainda era dia na capital paulista, teria ocorrido devido a uma nuvem formada pelo encontro da fumaça oriunda das queimadas na Amazônia, no Paraguai e na Bolívia e da umidade de uma frente fria que atingiu o sudeste brasileiro. A escuridão virou trend topics nas redes sociais, pois internautas atribuíram o efeito aos incêndios em florestas nos estados do Amazonas e Rondônia nos últimos dias. Nesta terça-feira (20), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comparou a nuvem escura que encobriu a capital paulista a 'notícias falsas' e criticou o que chamou de 'sensacionalismo ambiental'.