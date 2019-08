Leite recebe relatório com 38 propostas para população LGBT gaúcha

Com a bandeira símbolo da causa LGBT, o governador gaúcho, Eduardo Leite, posou nesta terça-feira (20) ao lado de militantes do movimento e da deputada estadual Luciana Genro (PSOL), marcando o recebimento do relatório da Comissão Especial para Análise da Violência Contra a População LGBT, concluído no começo deste mês na Assembleia Legislativa. O documento contempla 38 propostas para enfrentar preconceito e discriminação às minorias. O trabalho durou quatro meses, somando cinco audiências públicas, oito visitas técnicas e nove reuniões com o movimento. Luciana destacou como uma das principais medidas a criação de casas de acolhimento para vítimas de violência, semelhante as das mulheres. Segundo a deputada, o governador determinou que a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos analise ponto a ponto as propostas apresentadas. A AL deve instalar uma Frente Parlamentar em Defesa da População LGBT.