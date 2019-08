Festival do Japão reúne fãs do país asiático em Porto Alegre

Embora prevista pela meteorologia, a chuva não deu as caras no fim de semana em Porto Alegre. Melhor para quem aproveitou o sábado e o domingo de tempo bom para curtir a oitava edição do Festival do Japão. O evento, que costuma reunir uma multidão de aficionadas pela cultura e gastronomia do país asiático, lotou as dependências da Academia da Brigada Militar, no bairro Partenon. A edição desse ano teve como tema esportes e lazer, em referência aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que acontecerão em Tóquio.