Esboços de 'O Pequeno Príncipe' são encontrados em antiga construção na Suíça

Um dos clássicos da literatura mundial, o livro O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, teve alguns de seus esboços encontrados recentemente. Uma pasta - contendo três desenhos ligados à obra, que foi ilustrada com as aquarelas do próprio autor, além de notas manuscritas e uma carta de amor escrita por Saint-Exupéry à esposa - foi encontrada conservada em uma antiga construção na Suíça. O material havia sido adquirido, em um leilão há 30 anos, por Bruno Stefanini, um colecionador que faleceu em 2018, aos 94 anos. O Pequeno Príncipe foi escrito por Saint-Exupéry durante a guerra e publicado em 1943 em Nova Iorque e em 1946 na França, após a morte do seu autor - que era aviador e foi abatido em ação em 1944.