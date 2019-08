A Coreia do Sul celebrou, nessa quinta-feira (15), os 74 anos da Libertação Nacional, dia que marca a rendição japonesa após a Segunda Guerra Mundial e o fim da dominação nipônica por 35 anos na Coreia. Comemorada pelas duas Coreias, a data reserva uma série de discursos e eventos de cunho político, muitos com manifestações contrárias ao Japão. Aliás, a relação dos dois Países é a pior desde 1965, quando ambos retomaram as relações diplomáticas.