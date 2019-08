Ministro da Infraestrutura participa do leilão de área portuária do porto de Santos

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, participou na última terça-feira (13) do leilão de área portuária do porto de Santos, vencido pela empresa Aba Infraestrutura. Foram arrecadados 148,5 milhões em outorgas no leilão de três áreas nos portos de Santos e Paranaguá. O certame aconteceu na B3, em São Paulo. A primeira área foi arrematada por R$ 112,5 milhões pela Hidrovias do Brasil. A empresa ganhou o direito de exploração por 25 anos de três armazéns interligados por esteiras ao cais, em um total de 29,3 mil metros quadrados para movimentação de sal e fertilizantes. A previsão do governo federal é que a nova concessionária traga investimentos de cerca de R$ 219,3 milhões. Após o leilão, Freitas comemorou o resultado. “Superou a expectativa. Foi muito bom porque a gente viu competição em dois terminais. O de celulose em Paranaguá a gente esperava um player único”, disse.