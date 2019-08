Mulheres indígenas marcham em Brasília contra governo Bolsonaro

Mulheres indígenas realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (13), em Brasília, contra políticas do governo de Jair Bolsonaro (PSL) e em defesa das aldeias e terras demarcadas. O ato faz parte da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, cujo mote é “Território: nosso corpo, nosso espírito”. A Polícia Militar estimou em torno de 1.500 pessoas na marcha. Já os organizadores falam em 2.000 e mais de 300 etnias presentes. Não houve confusão. A marcha foi organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e ocorre em meio ao Fórum Nacional de Mulheres Indígenas, de 9 a 14 de agosto. Na segunda-feira (12), as indígenas chegaram a ocupar o prédio do Ministério da Saúde. Com receio das movimentações em Brasília, o governo Bolsonaro autorizou que a Força Nacional seja acionada para realizar a segurança da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes.