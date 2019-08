Apoiadores enfrentam chuva e frio para ver Bolsonaro no Estado

Nem o frio e nem a chuva impediram os apoiadores de Jair Bolsonaro de tentarem conhecer o presidente de perto durante sua rápida passagem pelo Rio Grande do Sul nessa segunda-feira (12) . Em Barra do Ribeiro (foto), distante cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre e o segundo ponto de parada da viagem presidencial, a espera pelo presidente era aguardada por algumas dezenas de fãs. Camisetas com o rosto de Bolsonaro e bandeiras do Brasil compunham o cenário. Na estrada, caminhões buzinavam e eleitores acenavam aos gritos de "mito" próximo ao brete que foi instalado no acostamento da rodovia para o pronunciamento do presidente. Antes de falar com a imprensa, Bolsonaro atendeu aos pedidos de foto e acenou para os apoiadores que o aguardavam no local.