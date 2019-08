Arquiteto apresenta esboço de roda gigante na Orla do Gasômetro

O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, responsável pelos projetos de revitalização dos trechos 1 (Moacyr Scliar) e 3 - ainda sem nome - da nova Orla do Guaíba, participou, na última semana, da apresentação do projeto para o trecho 2 do espaço. Na ocasião, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, antecipou que a área, entre a rótula das cuias e a foz do Arroio Dilúvio, irá receber uma roda gigante . A instalação da estrutura foi sugestão de Lerner, curitibano que também veio a Porto Alegre para receber o título de Cidadão de Porto Alegre na Câmara Municipal. "Me traz orgulho ter feito parte desse projeto, por saber que Porto Alegre está aproveitando. É uma obra que é exemplo para o Brasil pela retidão com que foi feita", elogia. A previsão de gasto para a implementação estrutura é de R$ 70 milhões. Para Marchezan, a roda gigante será um ponto turístico de referência nacional, pois poderá ser a maior roda gigante do Brasil.