Macri sai em desvantagem nas primárias argentinas

Nesse domingo (11) aconteceram as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias (Paso) na Argentina, que servem para limitar o número de candidaturas nas eleições. Com 75% de comparecimento do povo às urnas, as pesquisas de boca de urna mostraram vantagem de 2 a 4 pontos do candidato da oposição Alberto Fernández , que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, em relação ao atual presidente Mauricio Macri. Criado em 2009, o Paso impede que chapas com menos de 1,5% dos votos concorram no primeiro turno, que neste ano acontece em 27 de outubro.