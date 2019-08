Revelação de 19 anos conquista ouro em prova de atletismo no Pan

Mesmo sendo o único brasileiro a figurar entre os três melhores do atletismo nessa quinta-feira (8), o brasileiro Alison dos Santos, de apenas 19 anos, surpreendeu a todos com o seu resultado nos Jogos Pan-Americanos, em Lima. Na prova dos 400m com barreiras, o paulista fez o tempo de 48s49, conquistando o ouro para o Brasil e alcançando o 4º melhor tempo do mundo na modalidade. O americano Amere Lattin ficou com a prata, e o jamaicano Kemar Mowatt com o bronze. Com a marca, Alison já possui índice para disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2020.