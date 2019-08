Fãs dos Beatles celebram aniversário de 50 anos da icônica foto de Abbey Road

Fãs dos Beatles do mundo todo se reuniram, nesta quinta-feira (8), perto do Abbey Road Studios, em Londres, para marcar o 50º aniversário de uma das capas mais icônicas entre os álbuns do grupo britânico. Com canções como "Come Together", "Something", "Oh! Darling" e "Here Comes the Sun", o álbum dos Beatles "Abbey Road" é datado de setembro de 1969. Porém, alguns dias antes, em 8 de agosto daquele ano, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr caminhavam pela faixa de pedestres da rua que dá nome ao disco. O registro foi feito pelo escocês Iain MacMillan, fotógrafo que pagou guardas de trânsito para fazer os cliques. Foram apenas 10 minutos de ensaio e seis cliques para conseguir a icônica imagem.