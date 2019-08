Daniel Alves é apresentado no São Paulo em noite de grande festa

Diante do olhar de 44 mil são-paulinos no estádio Morumbi, o lateral-direito Daniel Alves foi apresentado à torcida nessa terça-feira (7) à noite (foto). Além da presença de ídolos históricos do São Paulo, a festa para o jogador contou ainda com o telão do Morumbi exibindo mensagens de apoio ao atleta de grandes craques do futebol mundial, como Messi, Suarez e Casemiro. Campeão da Copa América realizada no Brasil e eleito o melhor jogador da competição, o baiano de 36 anos estava sem clube quando assinou o novo contrato. Daniel Alves é o jogador com mais títulos da história do futebol mundial, e antes de vir para o São Paulo, atuava pelo Paris Saint-Germain, na França.