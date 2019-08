Prefeitura realiza mutirão de fiscalização de calçadas na região do Quarto Distrito

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) de Porto Alegre iniciou, nesta segunda-feira (5), o mutirão de fiscalização de calçadas na região do Quarto Distrito. O secretário da pasta, Marcelo Gazen, acompanhou a ação, no quarteirão formado pela avenida Cristóvão Colombo e pelas ruas Hoffmann, São Carlos e 7 de abril, no bairro Floresta. A ação prosseguiu em Navegantes, São Geraldo, Humaitá e Farrapos. O levantamento técnico verifica as condições de trafegabilidade nas calçadas para os pedestres. A equipe da secretaria irá verificar as condições de trafegabilidade das calçadas de 2.226 lotes localizados em 44 quarteirões do bairro Floresta. A vistoria ocorre diariamente, com exceção dos dias de chuva, e será realizada por logradouro e numeração dos imóveis. O levantamento irá compor o relatório técnico do mutirão do bairro Floresta, que tem previsão de conclusão para o final de agosto. Com o relatório, os proprietários serão notificados para a adequação das calçadas.