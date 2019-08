EPTC realiza ação sobre segurança no trânsito em escola da Capital

O segundo semestre letivo do ano começou com uma ação de orientação sobre segurança no trânsito, realizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O evento também envolveu alunos das Escola São Francisco, na zona norte de Porto Alegre. A atividade faz parte do Programa Volta às Aulas e teve como principal foco a prevenção de atropelamentos e envolveu agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM) da EPTC, estudantes entre o 1° e o 5° ano do Ensino Fundamental, pais e professores. Para a direção da escola, a atividade em conjunto com a EPTC foi uma experiência positiva e bem aceita pelas crianças participantes. "Elas adoraram a vinda da equipe de educação para o trânsito da EPTC. Participaram bastante das atividades, com muita música e diversas orientações de cuidados no trânsito", destacou a diretora pedagógica da instituição, Maria Silveira, em nota.