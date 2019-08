Ciganos e judeus se reúnem em Auschwitz para lembrar 75º aniversário do Holocausto

Setenta e cinco anos após o Holocausto, judeus e ciganos se reuniram nesta sexta-feira (2) no campo de Auschwitz, na Polônia, um dos locais símbolos do massacre. No encontro, que incluiu a participação de sobreviventes do campo de concentração, ativistas pediram vigilância diante da escalada da extrema direita na Europa e nos Estados Unidos. Entre os mais de seis milhões de judeus exterminados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler dizimou ainda cerca de meio milhão de membros do povo cigano. O dia 2 de agosto foi proclamada o dia de memória do Holocausto cigano.