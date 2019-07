Após polêmica com Bolsonaro, governadores lançam Consórcio Nordeste

Dez dias após o presidente Jair Bolsonaro ter complicado a relação com governadores do Nordeste ao insultá-los em um café da manhã com jornalistas, os nove estados que compõem a região formalizaram um pacto batizado de Consórcio Nordeste. A iniciativa, que já havia sido anunciada em março e estava sendo aprovada nas assembleias estaduais, visa a uma maior cooperação política, econômica e social para alavancar o crescimento da região. O encontro do grupo ocorreu no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na segunda-feira (29). Entre os pontos tratados, estão a apresentação de projetos como uma ação semelhante ao Mais Médicos e a busca por fornecedores internacionais, para aquisição de equipamentos de exames. O objetivo é divulgar, também, o potencial do Nordeste fora do País. Essa foi a primeira vez que todos os governadores da região se reuniram após terem assinado uma carta de repúdio às falas de Bolsonaro.