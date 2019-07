Último dia de exposição de Tarsila do Amaral gera longas filas no Masp

Filas gigantes se formaram em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, em razão do último dia de exposição de obras da artista brasileira Tarsila do Amaral, encerrada no domingo (28). Batizada de Tarsila Popular, a mostra já havia batido, em seu penúltimo domingo de atividade, no dia 21 de junho, o recorde de público dos últimos 20 anos do museu, com 350 mil visitantes. O movimento para ver Tarsila só perdia para a exposição do artista francês Oscar-Claude Monet, em 1997, que reuniu 400 mil pessoas. No último dia da atração, o Maps funcionou até à meia-noite, com entrada gratuita a partir das 19h. Na terça-feira (23), dia em que a entrada é gratuita, o público foi recorde, com 8.818 pessoas. Dentre as obras da pintora-símbolo da Arte Moderna no País, estava exposto o quado Abaporu, o mais emblemático da carreira de Tarsila, pintado em 1928. A peça estava no Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires, na Argentina.