Marcha das Mulheres Negras cobra direitos e luta contra feminicídio

Dezenas de mulheres participaram, neste domingo (28), da Marcha das Mulheres Negras, realizada na orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Com o tema "Mulheres Negras resistem: em movimento por direitos, contra o racismo, o sexismo e outras formas de violência", o ato faz parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro e contou com a presença de mulheres de todas as idades e credos. O evento busca divulgar as questões que afligem e mobilizam as mulheres negras no País, dando visibilidade ao fato de que são elas as maiores vítimas do feminicídio. A marcha contou com a participação de movimentos de vários municípios e regiões fluminenses.