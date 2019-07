Primeiro 'GamePark' do mundo, Game XP acontece até domingo no Rio de Janeiro

Considerado o maior "Gamepark" do mundo, o Game XP oferece aos visitantes jogos clássicos e lançamentos, além de experiências inspiradas no mundo dos videogames e diversas atrações. Iniciado na última quinta-feira (25), o evento ocorre até o próximo domingo (28) no Parque Olímpico do Rio de Janeiro - mesmo local onde acontece o Rock in Rio - e, além de oferecer duas arenas com centenas de estações de jogos, terá atividades conhecidas pelo público do festival de rock, como a roda-gigante e a tirolesa, além de um palco para shows que tem na programação artistas como Anavitória, IZA, Projota e Mano Brown. O Game XP, feito pelos mesmos criadores da CCXP e do Rock in Rio, aconteceu pela primeira vez no Rock in Rio 2017 e consagrou-se como o maior evento gamer da América Latina. Em 2018, a Game XP passou a acontecer de forma independente, transformando-se, também, no primeiro GamePark do mundo.