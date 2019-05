Uber entra na brincadeira e troca nome da modalidade Juntos para 'Shallow Now'

Após a canção vencedora do Oscar “Shallow”, interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme “Nasce uma estrela”, ganhar versão de Paula Fernandes e Luan Santana e gerar uma infinidade de memes na internet, foi a vez da Uber entrar na brincadeira. Nesta terça-feira (21), a modalidade Juntos - de mesmo nome que a versão brasileira da canção - passou a se chamar Shallow Now. O serviço do app de transporte, em que até quatro pessoas dividem o mesmo carro durante a corrida, manterá o nome temporariamente - Porto Alegre está entre as cidades que dispõe da modalidade. Além disso, o código promocional SHALLOWNOW vai dar 25% de desconto em uma corrida. A ideia da empresa é estimular a corrida coletiva, que é mais barata do que a individual. A versão brasileira da canção repercutiu na última semana devido a sua adaptação que misturou português e inglês, causando o fenômeno "Juntos e Shallow Now" - que é entoado pelos sertanejos no refrão da música.