Mais de 100 mil pessoas participam da Noite dos Museus em Porto Alegre

Cerca de 105 mil pessoas circularam pelos 14 espaços culturais da Noite dos Museus, no sábado (18), em público recorde. O evento foi marcado por filas para entrar nos museus e muitas pessoas na rua, lotando vários pontos da Capital. O destaque foi para o eixo Margs/Memorial, até a Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico. A Praça da Alfândega ficou com ares de quermesse, cheia de gente de todas as idades. Restaurantes, bares e cafés ficaram lotados. Além das exposições, o público foi ver atrações musicais - teve maracatu, blues, MPB, jazz, choro e performances teatrais. Museus como Pinacoteca Rubem Berta e Museu Julio de Castilhos, Centro Cultural da Santa Casa, Museu da Ufrgs, Planetário e Fundação Iberê Camargo também tiveram atrações. O tempo ajudou, e a temperatura agradável favoreceu o movimento que, no ano passado, com chuva e frio, foi de 20 mil pessoas.