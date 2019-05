Com mais de cem expositores, Feira de Franquias atrai empreendedores em Porto Alegre

Termina neste domingo (19), o Bourbon Wallig, em Porto Alegre, a Franchising Fair - Feira Nacional de Franquias. O evento, que acontece no local desde a última sexta-feira (17), vem atraindo milhares de pessoas em busca de um novo negócio. Neste sábado, mais de 2,5 mil empreendedores visitaram a feira, que conta com mais de 100 expositores com valores de investimento inicial variando entre R$ 7 mil e R$ 1 milhão. A expectativa da direção do evento é superar os R$ 10 milhões em negócios fechados no período que se estende até três meses depois da feira. Em 2018, a Franchising Fair gerou R$ 15 milhões em novas franquias.