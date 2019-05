Lideranças indígenas da reserva do Xingu encontram-se com Macron na França

O lendário chefe indígena brasileiro Raoni Metuktire (segundo à esquerda) e outros três líderes indígenas da Reserva do Xingu estão em périplo de três semanas pela Europa, onde se encontrarão com chefes de estado, celebridades e até com o Papa Francisco, para reclamar do que consideram crescentes ameaças à Amazônia. Na quinta-feira (16), o grupo esteve com o presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, sede do governo da França. O idoso chefe Kayapó, internacionalmente reconhecível através de seu tradicional chapéu de abas e cocar de penas, tentará levantar € 1 milhão, cerca de US$ 1,1 milhão, para proteger melhor a Reserva do Xingu, lar de muitos povos tribais do Brasil, da cobiça de madeireiros, caçadores, fazendeiros e do fogo, segundo ele. Sua ideia seria cercar a formidável área do Xingu, de milhares de quilômetros quadrados, usando material da própria selva, como estacas de bambu e outros materiais abundantes na Amazônia.