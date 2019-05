Equipe brasileira conquista medalha de ouro no Mundial de Revezamentos

O domingo foi de conquista para o esporte brasileiro. A equipe nacional masculina do revezamento 4x100 metros derrotou o forte time norte-americano e levou a medalha de ouro no Mundial de Revezamentos, realizado em Yokohama, no Japão. Os brasileiros Rodrigo Nascimento, Derick Silva, Jorge Vides e Paulo André Camilo de Oliveira cravaram 38s05, dois centésimos à frente do quarteto norte-americano, que tem como atleta principal Justin Gatlin, atual campeão mundial dos 100 metros rasos. Os britânicos anotaram 38s15 e completaram o pódio. Além de garantir o ouro histórico, o quarteto brasileiro alcançou a melhor marca mundial na temporada.