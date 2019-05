Pedalinhos são retirados da Redenção após fim de contrato com empresa responsável

Os pedalinhos do Parque Farroupilha já não fazem mais parte do tradicional lago da Redenção. Os equipamentos em formato de cisne começaram a ser retirados pela Empresa Sólidos Diversões, que oferecia o serviço desde 2004, ainda na quarta-feira (8), após o Termo de Permissão de Uso destinado aos serviços ter sido cessado a pedido do permissionário. A prefeitura informa que tinha interesse em manter a atração. Na tarde desta quinta (9), apenas três pedalinhos remanescentes podiam ser vistos na paisagem do local. O Executivo municipal afirmou ainda que, como a Redenção está no pacote de concessão de parques e praças da Capital aprovado pela Câmara Municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) aguardará a tramitação legal para que seja feita nova licitação. Além do pedalinho, também será lançado um edital para o projeto Complexo do Lago, que também contempla um espaço gastronômico na área do orquidário. Enquanto isso, a cidade perde uma de suas tradicionais programações turísticas.