Família real apresenta primeiro bebê inter-racial da história recente da monarquia britânica

Archie Harrison Mountbatten-Windsor é o nome do bebê real inglês, filho do príncipe Harry com sua esposa, a duquesa de Sussex Meghan Markle. O menino, primeiro bebê inter-racial da história recente da monarquia britânica, teve o nome divulgado nesta quarta-feira, dois dias após seu nascimento. Foi também a primeira vez que o casal posou para fotos com o recém-nascido. O novo nenê real é o sétimo na linha de sucessão do trono britânico, atrás de seu avô Charles, de seu tio William, de seus primos George, Charlotte e Louis e de seu pai. A imprensa britânica especula que a criança tenha nascido em Frogmore Cottage ou em algum local na propriedade onde mora o casal e não no hospital, mas não há confirmação oficial sobre o lugar do nascimento. Meghan já tinha expressado o desejo de ter o bebê em casa.