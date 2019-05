Feira de oportunidades atrai cerca de três mil pessoas em Porto Alegre

Uma enorme fila ocupou a fachada do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, na terça-feira (7). Em busca de vagas e de qualificação profissional, cerca de três mil pessoas participavam do segundo dia da 19ª Feira de Oportunidades do Senac-RS, que acontece até sábado (11), e deve receber cerca de 100 mil pessoas em todo o Estado. Com o objetivo de inserir e capacitar pessoas no mercado de trabalho, o evento atraiu desde pessoas que buscam o primeiro emprego até aqueles que buscam recolocação no mercado. A feira foi criada em alusão ao Dia do Trabalhador e oferece cerca de 800 atividades de capacitação e qualificação gratuitas, como orientações, palestras, oficinas e workshops nas unidades do Senac em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. A maioria das vagas disponíveis são para a indústria, em específico a de transformação, serviço e comércio.