Museu Nacional apresenta coleção egípcia resgatada dos escombros

Peças egípcias são apresentadas por pesquisadores do Museu Nacional nesta terça-feira (7). Nove amuletos foram encontrados dentro do sarcófago da sacerdotisa egípcia Sha-Amun-em-Su - mumificada e sepultada por volta do ano 750 a.c. - que foi destruído pelas chamas que atingiram o Museu Nacional em 2 de setembro de 2018. Pesquisadores do museu já resgataram cerca de 200 dos mais de 700 itens da coleção egípcia do Museu Nacional. O trabalho tem sido feito por cerca de 100 pesquisadores, técnicos, alunos e colaboradores de outras instituições. Cerca de 2,7 mil peças já foram resgatadas do palácio onde ficava o museu. O MEC confirmou que, desde o incêndio, já repassou R$ 15 milhões à UFRJ para obras emergenciais no Museu Nacional, que é vinculado à universidade. Os setores com mais objetos resgatados são a arqueologia, antropologia biológica, etnologia, paleontologia de invertebrados, paleontologia de vertebrados, paleobotânica, mineralogia e petrografia.