Desfile luxuoso marca posse de novo rei da Tailândia

Um grande desfile marcou a posse do novo rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, de 66 anos. O monarca foi carregado em procissão pelas ruas de Bangcoc, no domingo (5), para cumprimentar a população e visitar templos budistas. Cores fortes como amarelo, vermelho e dourado estiveram presentes na passeata, que contou com o auxílio de grande número de guardas reais e soldados solenemente uniformizados. A subida ao poder representa a continuidade do rei Bhumibol Adulyadej, pai do recém-coroado, que governou a Tailândia durante 70 anos. Ele morreu em outubro de 2016. Para prestar homenagem ao pai, Vajiralongkorn utilizou o mesmo chapéu vestido pelo pai em posse. As cerimônias de coroação acontecem, tradicionalmente, durante três dias.