Ciclone Fani mata pelo menos 42 pessoas na Índia e em Bangladesh

Uma mulher indiana sentada nos destroços com uma criança em um edifício danificado pelas tempestades em Puri (foto), no estado indiano de Orissa, após o ciclone Fani passar pela região. O local é onde pelo menos 42 pessoas morreram na Índia e em Bangladesh após a passagem do furacão, de acordo com um balanço das autoridades divulgadas no domingo (5). Apenas em Orissa foram 29 mortes. O Fani atingiu o estado na sexta-feira (3), com ventos de quase 200 km/h e foi perdendo força em direção a Bangladesh. No país, onde milhares de árvores e torres de telecomunicações foram arrancadas, seis pessoas teriam morrido devido a um raio. Até o domingo a energia elétrica ainda não havia sido estabelecida. Foi a quarta tempestade do gênero a atingir a costa leste da Índia em três décadas. Em 2017, o ciclone Ockhi deixou quase 250 mortos e mais de 600 desaparecidos nos estados de Tamil Nadu e Querala. No final de 1999, Orissa foi atingida por um superciclone que deixou cerca de 10 mil mortos.