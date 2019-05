Em entrevista a Silvio Santos, Bolsonaro defende reforma da Previdência

Foi ao ar no último domingo (5) a participação do presidente Jair Bolsonaro no Programa Silvio Santos, do SBT. Durante 30 minutos, Bolsonaro e Silvio Santos conversaram sobre a vitória do então presidente nas eleições de 2018, a reforma da Previdência, o porte de armas, melhorias de rodovias e a participação do presidente antes das eleições em um show do humorista Sérgio Malandro.Durante o programa, Bolsonaro defendeu a reforma da Previdência, afirmando que ela vai ajudar os mais pobres, "diferente do que os políticos de esquerda estão dizendo'', destacou. O apresentador concordou com Bolsonaro no tópico, mas discordou quanto à flexibilização do porte de arma. ''Vai virar faroeste isso aí'', afirmou Silvio. Bolsonaro não foi o primeiro presidente a participar do programa de Silvio Santos: em janeiro de 2018, Michel Temer também concedeu entrevista ao dono do SBT.