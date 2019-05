Naruhito ascende ao império japonês e dá início a Era Reiwa

Monarquia mais antiga do mundo, o Japão deu início na última quarta-feira (1º) a uma nova era imperial, com a ascensão de um novo líder ao império. Primeiro imperador da Era Reiwa, Naruhito, de 59 anos, assumiu o trono japonês após a renúncia do pai, Akihito. Em 2016, o então imperador Akihito havia manifestado o desejo de deixar o trono ainda em vida, devido a complicações de saúde. A legislação japonesa não permitia a saída do imperador em vida da função, e uma nova lei teve que ser aprovada, aplicando-se exclusivamente ao monarca. Akihito governou o Japão por 30 anos e foi o primeiro monarca em 200 anos a abdicar ao império ainda em vida. Em pronunciamento oficial, Naruhito prometeu seguir o curso do pai e agir de acordo com a constituição do país.