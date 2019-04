Em sessão na madrugada, vereadores aprovam revisão do IPTU de Porto Alegre

Já era madrugada de terça-feira (30) quando os vereadores de Porto Alegre aprovaram o projeto que atualiza a planta de valores do Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) da Capital . A sessão durou mais de 10 horas, e o PL foi aprovado pelo placar de 22 votos favoráveis e 14 contrários. Das 36 emendas propostas, 14 foram aprovadas, 14 rejeitadas, cinco retiradas e uma prejudicada. A proposta do governo revisa os valores venais de 767 mil imóveis, que não passam por atualização desde 1991. Dois projetos com teor semelhante foram apresentados em 2017 e 2018. Neste ano, o ingresso de partidos como o MDB e o DEM para a base de Marchezan permitiu a expectativa de sucesso da votação. A discussão avançou na Casa graças a manobras articuladas ao líder na Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro (Rede), que conseguiu colocar o texto em discussão no plenário.