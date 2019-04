China quer ampliar investimentos no Brasil

O embaixador da China, Yang Wanming, discursa durante o Fórum de Think Tanks (expressão em inglês que significa incentivar a expressão de ideias e projetos) China-Brasil, que ocorreu na Embaixada da China, em Brasília, no sábado (27). Participaram do fórum empresários, representantes do governo e acadêmicos dos dois países. Empresários chineses discutiram as oportunidades de negócios existentes no Brasil, que podem ser integrados à Nova Rota da Seda, programa de investimentos chineses previsto para as próximas três décadas. O programa engloba financiamentos de centenas de bilhões de dólares. Os asiáticos estariam de olho nos setores de obras e projetos de infraestrutura. De acordo com o embaixador, uma reunião no dia 9 de maio com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, mostrará os planos de privatização e licitação de projetos de transportes a serem realizados pelo governo brasileiro.