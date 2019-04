Ear Parade utiliza a arte urbana para conscientizar sobre a surdez

Esculturas de orelhas gigantes, de 1,6 metro de altura, estão sendo pintadas por artistas plásticos na capital paulista, buscando chamar a atenção para a saúde auditiva. A Ear Parade é o primeiro evento de arte urbana de conscientização para os problemas de audição. Ao todo, 65 peças estão sendo pintadas ao vivo no Shopping Frei Caneca, onde ficarão expostas até 23 de julho. Depois, as obras ganharão as ruas e praças da cidade e devem ser leiloadas em seguida. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 5,6% da população brasileira tinha deficiência auditiva, um total de 12 milhões de pessoas.