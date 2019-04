Chanceler da Venezuela é sabotado por diplomatas em Assembleia Geral da ONU

O chanceler da Venezuela foi sabotado na Assembleia Geral da ONU quando diplomatas do Grupo de Lima abandonaram o encontro durante o discurso de Jorge Arreaza. No momento, o representante falava sobre o Movimento dos Países Não-Alinhados no primeiro dia mundial do multilateralismo quando diplomatas retiram-se do local. Acusações contra os Estados Unidos foram deferidas, insinuando que o país queria "impor a ditadura" na ONU e "fingir, de maneira flagrante, expulsar ou desconsiderar as credenciais dos Estados membros com plenos direitos como a Venezuela". No dia 10 de abril, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu que a Organização reconhecesse Juan Guaidó como presidente interino na Venezuela e exigiu a saída do ditador Nicolás Maduro.